"Його тіло розірвало": на війні загинув дядько олімпійської призерки Олени Кравацької
Джерело:Інстаграм Олени Карвацької
Російські окупанти забрали життя рідного дядька української фехтувальниці Олени Кравацької. Спортсменка повідомила трагічну новину на своїй сторінці в інстаграмі.
Кожен день кровопролитної війни, яку розпочала Росія, забирає життя українців. В Україні практично немає жодної людини, яка б не втратила когось з рідних, близьких або знайомих.
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Важка втрата у родині Кравацької
Срібна призерка Олімпійських ігор Олена Кравацька повідомила про загибель рідного дядька. Вона написала емоційний пост у сторіз свого інстаграму.
"Сьогодні (31 травня – 24 Канал) ми дізнались, що загинув мій рідний дядя на війні. Це сталось 27 травня, але його тіло розірвало, тому потрібен був результат ДНК.
Й****а русня, я так хочу, щоб ти здохла", – написала Кравацька.
Емоційний пост Олени Кравацької / фото з інстаграму спортсменки
Що відомо про Олену Кравацьку
- Олена Кравацька – срібна призерка Олімпійських ігор-2016 в командній шаблі.
- На рахунку фехтувальниці дві "бронзи" на чемпіонатах Європи, бронзова та срібна медалі на чемпіонатах світу.
- У 2015 році на перших Європейських іграх в Баку Кравацька здобула золоту нагороду у складі команди шаблісток.