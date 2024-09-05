Під час оборони Покровська загинув ексчемпіон України з фехтування Ігор Храмцов

Колишній спортсмен чималу частку свого життя віддав фехтуванню та здобував призи. У 2022-му Ігор Храмцов став на захист України та, на жаль, загинув під час обстрілу.

Війна проти Росії триває вже більше десяти років. Після початку повномасштабного вторгнення терористів чимало українців стали на захист Батьківщини у лавах ЗСУ.

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Вічна пам'ять Герою

Спортивна спільнота також долучилась до допомоги Україні. Чимало наших атлетів працюють в інформаційному полі та фінансово допомагають війську. Також багато хто взяв зброю в руки та пішов на фронт.

На жаль, не всі з них повертаються додому. Чергової втрати зазнала спільнота фехтувальників. На війні з окупантами загинув майстер спорту УРСР, переможець та призер чемпіонатів України Ігор Храмцов.

Друзі та побратими описували воїна як чесного, порядного, працьовитого та життєрадісного чоловіка. Ігор був вихованцем миколаївської школи рапірного фехтування.

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Навіть після завершення кар'єри Храмцов продовжував бути частиною фехтувального життя України, приходив на змагання та вболівав за земляків. У березні 2022 року Ігор вступив до лав Нацгвардії України.

Останнім часом він захищав Україну у боях на Донбасі. Під час оборони Покровська Храмцов отримав важке поранення. На жаль, лікарі не змогли врятувати його життя. На момент смерті йому було 52 роки, у нього залишилася дружина і двоє дітей.