Федереру потрібна операція: US Open та залишок сезону буде без легенди тенісу
Джерело:інстаграм Роджера Федерера
Найтитулованіший тенісист Роджер Федерер більше не вийде на корт у цьому сезоні. Швейцарцю потрібно зробити операцію на коліні.
Легенда тенісу чекає на операцію
40-річний досвідчений тенісист Роджер Федерер радився з лікарями щодо свого коліна. Після довгих розмов сторони прийшли до висновку, що швейцарцю необхідно лягти на операційний стіл.
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Про це Роджер повідомив у себе в інстаграмі, записавши звернення до усіх прихильників. Легенда тенісу сподівається, що все мине вдало і скоро фанати знову побачать його на тенісному корті.
Через травму Федерер достроково завершив виступи у цьому сезоні та пропустить US Open.
Після Вімблдону мені довелося непросто. Я багато радився з лікарями щодо мого коліна. На жаль, вони повідомили, що мені необхідна операція. Я вирішив її зробити. Мені потрібно декілька місяців на відновлення, але я хочу бути здоровим. Сподіваюся, що я ще повернуся,
– розповів спортсмен.
Звернення Федерера: відео
- На початку 2020 року у Федерера виникли деякі проблеми з коліном. Сталось це на Australian Open, через що швейцарець був без тенісу досить тривалий час.
- Повернення Роджера відбулося у 2021 році, але проблеми не дають спокій Федереру. Відзначимо, що у цьому сезоні швейцарець брав участь у 5 турнірах, однак у жодному не здобув трофей.