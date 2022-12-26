На Росії звинуватили федерацію фігурного катання України у "нацизмі" та "екстремізмі"

Скандальна ситуація виникнула у світі фігурного катання. Російську фігуристку Анну Щербакову номінувати на премію Міжнародної спілки ковзанярів Skating Awards.

Українська федерація фігурного катання на ковзанах (УФФК) миттєво відреагувала на таку дивну номінантку на премію. Як людина, яка представляє країну-агресора може претендувати взагалі на якусь відзнаку чи нагороду на міжнародному рівні, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Свіщов: Щербакова заслужено стала номінантом на премію ISU

Українська сторона звернулась до ISU з проханням виключити Анну Щербакову зі список номінанток.

Після чого на Росії почало підгорати через цю ситуацію. Голову комітету Державної думи РФ з фізичної культури, спорту, туризму і в справах молоді Дмітрія Свіщова обурило звернення української Федерації.

Росіяни не розуміють причину можливого виключення Щербакової зі списку претенденток на світову премію. Росія звинуватила українців у "нацизмі" та "екстремізмі". Свіщов впевнений, що їх фігуристка цілком заслужено потрапила у рейтинг номінанток, а ISU не повинна виключати росіянку лише через її громадянство.

А які причини має подібна вимога з боку української федерації? Якщо справа тільки в тому, що Щербакова – росіянка, то це вже пахне нацизмом і екстремізмом. ISU потрібно вживати жорстких заходів до національних федерацій, які намагаються використати подібні методи дискримінації. Щербакова заслужено стала номінантом на премію ISU, і жодного безпідставного перегляду цього рішення бути не може,

– сказав Свіщов.

Хто така Анна Щербакова