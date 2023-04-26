Нокаут для проросійської IBA: федерація боксу США подала заявку до World Boxing

Намагання Росії підім'яти під себе весь любительський бокс та впроваджувати свої правила зазнали фіаско. Федерації провідних країн світу залишають проросійську IBA та вступають до World Boxing.

Федерація боксу США (USA Boxing) офіційно повідомила про припинення членства у Міжнародній боксерській асоціації (IBA), яку очолює пропутінський росіянин Умар Кремльов. Відповідна заява з'явилася на офіційному сайті USA Boxing.

Вате уваги Прихильники кривавих рублів: які спортивні федерації допустили росіян до змагань

Якомога далі від терористів

Крім того, федерація боксу США подала заявку на вступ до World Boxing, яку було створено 13 квітня. Мета організації – збереження боксу на Олімпійських іграх.

Ще минулого року IBA оголосила про допуск росіян та білорусів до своїх змагань. Представникам країн-терористів навіть дозволили виступати під своїми прапорами та гімнами. Така зухвалість проросійських керівників асоціації викликала обурення у представників цивілізованого світу. Ба більше, МОК відмовився сертифікувати змагання IBA, в якості відбіркових до ОІ.

На противагу IBA була створена міжнародна організація любительського боксу World Boxing. Наразі її очолює Тимчасовий виконавчий комітет, до складу якого входять представники національних федерацій США, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів, Філіппін, Швеції. Турніри, які будуть проводитися під егідою WB матимуть серед іншого і фінансові переваги.

Нагадаємо, що США була серед 10 країн, які оголосили бойкот чемпіонату світу-2023 з боксу серед жінок та чоловіків, які проводяться під егідою IBA.