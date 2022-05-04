Федерація біатлону України назвала ім'я головного тренера жіночої команди

Раніше жіночу збірну України з біатлону очолював словенський фахівець Урош Велепець. Його контракт був розрахований до кінця поточного сезону.

У майбутньому сезоні жіночу команду тренуватиме новий тренер

На тренерській раді Федерації біатлону України 3 травня був визначений тренерський штаб жіночої збірної на сезон 2022/2023. З жіночою командою будуть працювати українські спеціалісти.

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Олександр Кравченко призначений старшим тренером жіночої збірної України з біатлону. Допомагати йому будуть Олександр Біланенко та Олег Меркушин. Про це повідомив Державний тренер України з біатлону Євген Колупаєв.

Також оголосили дати першого тренувального збору. Спершу підготовку розпочнуть чоловіки: з 29 травня по 15 червня. Жіноча команда буде готуватися до нового сезону з 4 по 19 червня.

Також нещодавно у Федерації біатлону України оголосили склад команди на майбутній сезон. У чоловіків все залишається без змін. Збірну продовжить тренувати Юрай Санітра. Щодо спортсменів, то у новому сезоні побачимо п'ятьох біатлоністів: Дмитра Підручного, Антона Дудченка, Богдана Цимбала, Артема Приму, Тараса Лесюка.

На перший збір поїдуть шість дівчат: Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Ірина Петренко, Анастасія Меркушина та Юлія Журавок.

Чому Велепець покинув збірну

У зв'язку зі зменшенням фінансування, на збори відправляться лише 6 біатлоністів, як з жіночої, так і чоловічої команди.

Колишній тренер жіночої команди Урош Велепець працював з українками 4 сезони, у тому числі очолював команду на двох Олімпіадах – у 2018 та 2022 роках.

Відтепер словенець буде тренувати чоловічу збірну Німеччини. Він став помічником старшого тренера. Його контракт з німцями розрахований до 2026 року.

За словами Велепця, він знайшов нову роботу, оскільки не було жодних пропозицій від збірної України.