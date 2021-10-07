Фаворит змагань "Містер Олімпія" загадково помер за день до турніру

В американському Орландо в готельному номері 6 жовтня знайшли мертвим 37-річного бодібілдера Джорджа Петерсона. Наступного дня він мав виступити на змаганнях "Містер Олімпія", де був головним фаворитом.

У готельному номері Джоджа Петерсона вже мертвим знайшов його тренер. Втім, наразі причини його смерті невідомі – їх обіцяють озвучити після розтину.

Цікаво Михайло Кополовець розповів, як його батько помер у потязі в нього на руках

Безуспішна реанімація

Коли тренер Джастін Міллер зайшов у готельний номер до свого підопічного, то побачив Джорджа Петерсона, який непритомний лежав обличчям униз.

Тренер разом з охоронцями готелю намагалися надати бодібілдеру першу домедичну допомогу, втім реанімаційні заходи не допомогли. Лікарі, які прибули на місце події, лише констатували смерть культуриста.



Бодібілдер Джордж Петерсон / Фото Mr. Olympia LLC

Петерсон міг стати "Містером Олімпія"

Джордж Петерсон готувався вп'яте виступити на конкурсі "Містер Олімпія". Старт змагань в Орландо був запланований на 7 жовтня, тобто саме через день після його смерті.

До слова, усі чотири попередні рази Петерсон був бронзовим призером змагань. Натомість цього року він був головним фаворитом.