FAVBET Tech – резидент Дія.City

З 8 лютого в Україні почав працювати спеціальний правовий режим Дія.City, розроблений для розвитку ІТ-галузі.

Резидентство у "Дія City" отримали вже 145 компаній, серед них і FAVBET Tech.

FAVBET Tech створює технології та продукт, яким користуються мільйони гравців у всьому світі, для міжнародної компанії FAVBET Entertainment. Компанія розробляє інновації у сфері гемблінгу та бетінгу через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та надавати унікальний experience для гравців.

FAVBET Tech не займається організацією та проведенням азартних ігор на своїй платформі. Її головний фокус – розробка програмного забезпечення. Саме тому вона відповідає правилам відбору у резиденти "Дія City".

"Ми, безумовно, підтримуємо ініціативу створення IT-кластеру, що сприятиме подальшому розвитку IT-індустрії всередині країни та входу на наш ринок нових міжнародних гравців. За іронією долі, заявка на членство в "Дія City" мала бути подана 24 лютого, як потім виявилося – в день початку війни. З усім тим, ми не здаємось: заявка подана, FAVBET Tech тепер офіційно в "Дія City", а війна лише посилила наше бажання розвивати бізнес в Україні та економічно підтримувати країну", – розповів СЕО FAVBET Tech Артем Скрипник.

На його думку, це найкращий режим для стимулювання розвитку індустрії в Європі та у цілому світі. Нова система може зробити нашу країну більш зрозумілою для іноземних ІТ-компаній, а їхній прихід означатиме нові робочі місця, додатковий стимул для української економіки.

Під час війни компанія активно підтримує Мінцифру в ініціативі розгортання IT-армії та вже організувала власні кібервійська, які завдають нищівного удару по IT-інфраструктурі ворога 24/7, координуються з іншими кібердобровольцями та планують наступальні дії на своєму IT-фронті.