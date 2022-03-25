Резидентствo в "Дія City" получили уже 145 компаний, среди них и FAVBET Tech.

FAVBET Tech создает технологии и продукт, которым пользуются миллионы игроков по всему миру, для международной компании FAVBET Entertainment. Компания разрабатывает инновации в области гемблинга и беттинга через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и предоставлять уникальный experience для игроков.

FAVBET Tech не занимается организацией и проведением азартных игр на своей платформе. Ее главный фокус – разработка программного обеспечения. Именно поэтому она отвечает правилам отбора в резиденты "Дія City".

Артем Скрипник, CЕО FAVBET Tech, отмечает: "Мы, безусловно, поддерживаем инициативу создания IT-кластера, способствующего дальнейшему развитию IT-индустрии внутри страны и вхождению на наш рынок новых международных игроков. По иронии судьбы, заявка на членство в "Дія City" должна была подаваться 24 февраля, как потом оказалось – в день начала войны. И всё-таки, мы не сдаемся: заявка подана, FAVBET Tech теперь официально в "Дія City", а война лишь усилила наше желание развивать бизнес в Украине и экономически поддерживать страну".

По его мнению, это самый лучший режим для стимулирования развития индустрии в Европе и во всем мире. Новая система может сделать нашу страну более понятной иностранным ИТ-компаниям, а их приход будет означать новые рабочие места, дополнительный стимул для украинской экономики.

Во время войны компания активно поддерживает Минцифру в инициативе развертывания IT-армии и уже организовала собственные кибервойска, которые наносят сокрушительный удар по IT-инфраструктуре врага 24/7, координируются с другими кибердобровольцами и планируют наступательные действия на своем IT-фронте.