Спільний перегляд жеребкування ЛЧ від FAVBET та Шахтаря: з ким зіграє чемпіон України

У четвер, 29 серпня, відбулось жеребкування основного етапу оновленої Ліги чемпіонів сезону-2024/2025. Своїх суперників дізнався єдиний представник від України – донецький Шахтар.

Донецька команда спостерігала за церемонією у столиці України. Компанія FAVBET, яка є титульним партнером Шахтаря, спільно з командою клубу влаштувала у Києві пряму трансляцію жеребкування за участі тренерського штабу, гравців та журналістів.

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Непростий жереб для "гірників"

Почесними ведучими церемонії у Монако стали світові футбольні зірки – легендарний воротар Джанлуїджі Буффон та португальський нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду.

Партнерство FAVBET та Шахтаря триває вже понад рік. За цей час ми влаштували багато крутих подій для футбольної спільноти, разом з командою раділи Кубку України та перемогою над Барселоною. Раді супроводжувати клуб у новому сезоні та бажаємо почати його перемогами,

– розповів директор зі спортивного маркетингу FAVBET Денис Якимов.

Результат жеребкування набув нового стилю. Команди визначала комп'ютерна система. Кожен із клубів отримав по два суперники із кожного кошика. Нагадаємо, що 36 клубів були поділені на 4 кошики по 9 команд.

Суперники Шахтаря:

Баварія Мюнхен (Німеччина) – гра на стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені, що є домашньою ареною Шахтаря у цьому сезоні.

Боруссія Дортмунд (Німеччина) – на виїзді.

Аталанта Бергамо (Італія) – вдома.

Арсенал Лондон (Англія) – на виїзді.

Янг Бойз Берн (Швейцарія) – вдома.

ПСВ Ейндховен (Нідерланди) – на виїзді.

Брест (Франція) – вдома.

Болонья (Італія) – на виїзді.

Зверніть увагу! Розклад матчів за участі донецького Шахтаря стане відомий до 31 серпня.

Цього року в УЄФА відмовились від звичних групових раундів, коли команди розбиті на групи по чотири учасники. Натомість буде єдина таблиця з результатами матчів для всіх 36 команд, що беруть участь у груповому етапі. Кожна команда має зіграти один матч з кожним із 8 суперників за результатами жеребкування – 4 гри вдома та ще 4 на виїзді.

За підсумками цього розіграшу топ-8 команд одразу потрапляють до 1/8 фіналу, а клуби з 9 по 24 місця зіграють 1/16. Решта – вибуває.

У FAVBET розповіли, що вже готують кілька активностей для фанатів спеціально до Ліги чемпіонів. Їх анонси будуть опубліковані на офіційному сайті компанії favbet.ua, а також на сторінках в IG (instagram.com/favbet_ukraine/) та TG (t.me/favbetukraine)