Фартовий Довбик забив другий гол у ворота Боснії та Герцеговини: відео м'яча

16 листопада 2021 , 23:34
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Джерело:

24 канал

Збірна України з футболу забила другий м'яч у ворота Боснії та Герцеговини у матчі відбору на ЧС-2022. Сталося це на 79-й хвилині зустрічі.

Шапаренко залишив у правильному положенні Довбика передачею зі своєї половини, а форвард Дніпра-1 реалізував вихід віч-на-віч.

Перший гол у матчі Зінченко перервав гольовий застій і забив важливий м'яч у ворота Боснії та Герцеговини: відео

Відео голу Довбика

Боснія та Герцеговина – Україна: коротко про матч

  • Матч проти Боснії і Герцеговини проходить у Зениці на стадіоні "Біліно Поле". Поєдинок є вирішальним для України, яка претендує на плей-офф чемпіонату світу-2022. Українців влаштує лише перемога. Величезним плюсом для підопічних Петракова є те, що боснійці вже втратили усі шанси на друге місце, тому не мають жодної мотивації на цей поєдинок.
  • Однак не все залежить від результату матчу України. "Синьо-жовтих" влаштовує лише поразка фінів у протистоянні з Францією.
Автор: Юрій Семенюк