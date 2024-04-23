Фаренсе – Бенфіка 1:3
Голи: Беллумі, 23 – Кьокчу, 16, Кабрал, 34, Каррерас, 67
Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі Бенфіки, яка вже на 16-й хвилині матчу повела у рахунку. Кьокчу вивів "орлів" уперед 0:1, інформує 24 Канал.
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Однак перевагою гості володіли лише 7 хвилин, поки Беллумі не зрівняв цифри на табло 1:1. До перерви Бенфіка змогла вдруге у цьому поєдинку вийти уперед 1:2. Другим голом у складі гостей із Лісабона відзначився 25-річний бразильський нападник Кабрал.
На перерву Бенфіка пішла ведучи у рахунку 1:2.
У середині другого тайму гості збільшили свою перевагу до двох голів – 1:3. Третій гол у ворота Фаренсе забив Каррерас.
"Орли" повністю переграли суперника та здобули заслужену виїзну перемогу 1:3.
На жаль, Трубіну не вистачило зовсім трохи, аби зіграти на нуль.
До слова. Для Анатолія цей матч став 45-м у поточному сезоні-2023/2024, у яких він пропустив 44 голи та відіграв 16 "сухих" поєдинків.
- Ця перемога Бенфіки принесла команді 3 очки, тепер в активі "орлів" 73 бали. Відставання від лідера сезону Спортінга складає 7 пунктів. Шанси на чемпіонство у клубу Трубіна виглядають вже примарними, адже попереду лиш 4 тури до кінця сезону.
- Фаренсе із 31 балом замикає топ-10 турнірної таблиці португальської першості.
Відеоогляд матчу Фаренсе – Бенфіка
Свій наступний матч Бенфіка проведе 27 квітня вдома проти Браги.