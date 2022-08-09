Не пробачать бажання піти: фанати МЮ освистали Роналду перед матчем проти Брайтона
Джерело:твітер МЮ
Фанати Манчестер Юнайтед все пам'ятають, вони "вони" палко зустріли Кріштіану Роналду перед грою проти Брайтона. Бо ж раніше футболіст заявляв про наміри залишити клуб.
"Палка" зустріч місцевих фанатів
У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на "Олд Траффорд" зустрівся з Брайтоном. Клуб, де виступає зірковий форвард, сенсаційно поступився гостям матчу.
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Коли гравці МЮ виходили на розминку перед грою, вболівальники аплодували кожному, але не Роналду. Натомість португальця просто освистали. Схоже, що фанів обурило бажання форварда залишити команду цим трансферним вікном.
А найцікавіше, що МЮ опублікував це відео в офіційному твітер-акаунті.
Відео моменту
Як закінчився матч
Перший тайм підопічні Еріка тен Гага поступились із рахунком 0:2 – у складі "чайок" дублем відзначився Гросс.
В середині другого тайму Манчестер Юнайтед вдалося скоротити відставання – після подачі з кутового, Далот намагався пробити по воротах, але м'яч, рикошетом від Мак Аллістера влетів у сітку. У підсумку – 1:2 на користь гостей поєдинку.
Роналду хотів покинути МЮ: у чому причина
- Зірковий форвард прагнув залишити МЮ, оскільки він хоче грати у Лізі чемпіонів. Зазначалося, що топові клуби відмовилися від трансферу Роналду, оскільки той хоче космічний гонорар.
- Були чутки, що португалець може перейти в Атлетіко, проте місцевих вболівальників така новина неабияк обурила, вони влаштували футболісту інтернет-війну.
- Роналду виступає за МЮ з серпня 2021 року, він перейшов з Ювентуса за 15 мільйонів євро. Його контракт з "червоними дияволами" закінчується у 2023 році.