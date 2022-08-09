Не пробачать бажання піти: фанати МЮ освистали Роналду перед матчем проти Брайтона

Фанати Манчестер Юнайтед все пам'ятають, вони "вони" палко зустріли Кріштіану Роналду перед грою проти Брайтона. Бо ж раніше футболіст заявляв про наміри залишити клуб.

"Палка" зустріч місцевих фанатів

У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на "Олд Траффорд" зустрівся з Брайтоном. Клуб, де виступає зірковий форвард, сенсаційно поступився гостям матчу.

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Коли гравці МЮ виходили на розминку перед грою, вболівальники аплодували кожному, але не Роналду. Натомість португальця просто освистали. Схоже, що фанів обурило бажання форварда залишити команду цим трансферним вікном.

А найцікавіше, що МЮ опублікував це відео в офіційному твітер-акаунті.

Відео моменту

Як закінчився матч

Перший тайм підопічні Еріка тен Гага поступились із рахунком 0:2 – у складі "чайок" дублем відзначився Гросс.

В середині другого тайму Манчестер Юнайтед вдалося скоротити відставання – після подачі з кутового, Далот намагався пробити по воротах, але м'яч, рикошетом від Мак Аллістера влетів у сітку. У підсумку – 1:2 на користь гостей поєдинку.

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