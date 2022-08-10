Фанам Динамо заборонили вивішати банер на матчі ЛЧ на підтримку полонених бійців із "Азовсталі"

Київське Динамо обіграло Штурм у двоматчевому протистоянні 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. На трибунах на обійшлось без скандалу.

І це вже не перший раз

Футболіст київського клубу мали відмінну підтримку у матчі-відповіді у Граці. 12-й гравець допоміг Динамо вирвати перемогу у Штурма 1:3. Переможця протистояння було визначено у додаткових таймах.

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Переможці голи у складі "біло-синіх" забили Костянтин Вівчаренко та Віктор Циганков. Останній присвятив свій м'яч Україні.

За підсумками двох поєдинків Динамо обіграло австрійського суперника з рахунком 1:4. Адже у першому матчі кияни мінімально переграли Штурм (1:0).

Не обійшлось без інцидентів. Уболівальники Динамо принесли на стадіон два плакати – "Пам'ятайте про Оленівку" та "Врятуйте військовополонених "Азовсталі".

Один із них нагадав би світу за жахливий теракт в Оленівці, коли росіяни свідомо обстріляли та вбили українських військових, які перебувають у полоні. Це жахіття сталось на території колишньої виправної колонії, де перебуває багато бійців, які захищали "Азовсталь".



Банери фанатів Динамо / Фото телеграм-канал Ультрас України

Однак австрійці не пропустили українських фанатів із такими банерами на стадіон. Напевно, що правоохоронці трактують такі плакати як "спорт внє палітікі". Але наші уболівальники не розгубили. Не дали вивісити на трибунах гостьового сектору, тому українські фанати повісили цих два банери на одному з місцевих мостів над автошляхом.



Фанати Динамо не розгубились / Фото телеграм-канал Ультрас України

Це вже не перший такий випадок із банерами захисників "Азовсталі", які забороняють вивішувати чи показувати на камеру.

У наступному раунді Ліги чемпіонів Динамо зіграє з Бенфікою. Перша зустріч запланована на 17 серпня та буде "домашньою" для киян.