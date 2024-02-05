Не оцінили асист українця: фани Челсі відправляють Мудрика на війну після ганьби в АПЛ

У рамках 23-го туру Англійської Прем'єр-ліги Челсі приймало Вулверхемптон. Команда Маурісіо Почеттіно ганебно програла на очах своїх уболівальників.

Хоча саме футболісти Челсі першими відкрили рахунок у матчі завдяки голу Палмера. Однак радість господарів була недовгою. Вже через три хвилини гості зрівняли цифри на табло. А перший тайм взагалі закінчився на користь Вулверхемптона після автоголу захисника "синіх" Дісасі 1:2, повідомляє 24 Канал.

До теми Челсі зганьбився у черговому матчі АПЛ: Мудрик вийшов на заміну та відзначився асистом

Фани Челсі втомились від гри Мудрика

У другій частині гри "вовки" збільшили свою перевагу до 1:4. Челсі спромоглось лише на ще один гол від досвіченого оборонця Сілви. Фінальний свисток зафіксував перемогу Вулверхемптона 2:4. "Аристократи несподівано поступились на власному полі "Стемфорд Брідж".

Михайло Мудрик з'явився на полі на 72-й хвилині, змінивши у складі лондонського клубу Стерлінга. Українець встиг відзначитись асистом на Сілву, але його гру взагалі не оцінили уболівальники Челсі.

Після поразки фанати лондонського клубу вже не вкотре почали критикувати лівого вінгера збірної України у соцмережах. Якщо у донецькому Шахтарі Мудрика усі вважали "футбольним генієм", то в АПЛ, тут справи йдуть геть кепсько.

Звісно, були такі, хто став на захист Михайла, які впевнені, що Мудрику ще потрібно трохи часу, аби показати свої найкращі якості. Але більше було гнівних коментарів. Уболівальники Челсі втомились чекати та просять керівництво вигнати українського футболіста із команди.

Фани "синіх" заявляють, що трансфер Мудрика є найгіршим в історію лондонського клубу, не розуміючи, навіщо за нього віддали такі космічні гроші. Дехто навіть відправляє Мудрика на війну в Україну.

Реакція уболівальників Челсі на гру Мудрика

"Подивіться, який Мудрик нетямущий. Не біжить, а він просто спостерігає за м’ячем. Я втомився, хлопче".

"Мудрик, який прикидається професійним футболістом, щоб не брати участь у війні в Україні".

"У Мудрика найнижчий IQ серед усіх футболістів. Відправте цього хлопця на передову якнайшвидше".

"Подивіться на Мудрика. 70 мільйонів євро правильно, чи може хтось сказати мені, будь ласка, крім того, щоб бути олімпійським спринтером, у футбольній термінології. У чому він хороший?".

"Мудрик, негайно знімай футболку з 10 номером і їдь на фронт в Україну, ти дуже жахливий".

"За 30 хвилин Мудрик втратив м'яч 15 разів, 15 чортових разів!".