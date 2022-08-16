Тенісистці з росії "різав око" прапор України на трибунах: реакція Долгополова на скандал у США

У фіналі кваліфікації турніру в американському Цинциннаті зійшлись дві росіянки – Анна Калінська та Анастасія Потапова. Поєдинок ознаменувався скандалом із українським прапором на трибунах.

Вигнали через український прапор

Уболівальниця розмістилась на трибунах, загорнувшись в український прапор. Все б нічого, якби це було не на матчі російських тенісисток та взагалі турнірі з тенісу.

До теми Вболівальницю змусили покинути тенісний турнір у США через український прапор: скандальне відео

Адже тенісні асоціації ATP та WTA ще досі не дискваліфікували від змагань росіян та білорусів. Ба більше, вони продовжують виступати під нейтральним стягом.

Фанатка Лола просто мовчки спостерігала за поєдинком та не робила жодних провокацій у бік російських тенісисток. Але навіть просто синьо-жовтий прапор на трибунах роздратував одну з тенісисток країни-агресора, яка попросила суддю на вишці вигнати уболівальницю з трибун.

Арбітриня сказала жінці, що та робить "негарно". У відповідь суддя почула сміливу та правдиву відповідь: "Негарно нападати на іншу країну".

Однак на цьому все не закінчилось. Охоронець вивів жінку з прапором України з трибун, хоча присутні почали заступатись за уболівальницю. Фанатка ще деякий час гуляла тенісним містечком, але отримала дозвіл повернутись на трибуни лише після того, як залишила синьо-жовтий стяг в автомобілі.

Долгополов: росіянин, якого ображає український прапор, має бути вдома

На такий скандал відреагував колишній український тенісист Олександр Долгополов. Він закликав усіх своїх знайомих, які найближчим часом збираються відвідати турніру у США брати з собою українські прапори.

"Сподіваюся, уболівальники нададуть їм "теплий прийом" у матчах, що залишилися. Будь-який росіянин, якого ображає український прапор, має бути вдома, де він бачить лише свій рідний прапор. Хороша спроба з політикою розміру прапора Cincinnati Open. Треба було це сказати на початку, а не після", – відповів український спортсмен.

Усіх, хто захоплювався моїм тенісом та планує відвідати турніри в США, прошу брати з собою український прапор на всі матчі за участю росіян та білорусів. І нехай ATP та WTA спробують повторити цей крок. Наша країна тоне в крові та варварському насильстві, жоден росіянин не залякуватиме мовчазного глядача з українським прапором! Майте деяку повагу,

– додав Долгополов.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни Долгополов завіз родину у безпечне місце, а сам повернувся в Україну. Нещодавно Олександр у компанії іншого колишнього тенісиста Сергія Стаховського відвезли хлопцям на передову необхідне обладнання.