Фанати Ювентуса побажали смерті президентові клубу: фото жахливого банеру

Ювентус програв Інтеру боротьбу у Суперкубку Італії. Вже у першому таймі фанати з Турина вивісили банер, який був адресований президенту "старої синьйори".

Конфлікт триває

В уболівальників Ювентуса та президента туринського клубу Андреа Аньєллі є давній конфлікт. Він триває ще з 2019-го року.

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На банері, який з'явився на трибуні Ювентуса у першому таймі, був напис "Agnelli muori". Що з італійською перекладається "Аньєллі помре". Фанати погрожують президенту "б'янконері".

Фото банеру зробив місцевий журналіст Мірко Ніколіні та виклав на своїй сторінці у твітері.



Банер до президента Ювентуса / Фото з твітеру Мірко Ніколіні

До слова, команди визначили переможця Суперкубка Італії лише після додаткових 15-хвилинних таймів. На 120+1 хвилині Інтер вирвав перемогу з рахунком 2:1.

Чому фанати погрожують президенту улюбленого клубу

Конфлікт виник у 2019-му році, коли італійська поліція заарештувала групу фанатів Ювентуса. Ультрасу вручили підозру у відмиванні грошей, насильстві та вимагання грошей під час продажу квитків.

Начебто злочинна група вимагала у клубу квитки на домашні матчі, щоб продавати їх незаконним шляхом. Також передбачалося, що у справі замішана мафія. Після чого представники Ювентуса звернулись в правоохоронні органи, щоб навести порядок. Поліція почала обшуки у квартирах уболівальників.

Тоді президент "старої синьйори" визнав, що фанати чинили тиск на клуб. З того моменту декільком фанатам заборонили відвідувати домашні матчі рідної команди