Фанати Євро-2020 влаштували веселощі в Лондоні – фото, відео

11 липня 2021 , 19:49
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Джерело:

ВВС

Фінал Євро-2020 відбудеться у Лондоні о 22 годині 11 липня. Фанати вже готуються до гри, яка відбудеться на стадіоні "Вемблі".

 Матч відбудеться між збірною Італії та Англії. Це буде фінальна гра Євро-2020. 

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Фанати у Лондоні вже влаштували свято

Орієнтовно 60 тисяч вболівальників вирушать на стадіон "Вемблі". Наразі фанати по всьому місту готуються до матчу. 


Вболівальники розгорнули великий прапор Англії, прямуючи на стадіон / Фото PA Media


Деякі фани одягнулись у лицарів / Фото  AFP


За збірну Англії вболівають найменші фанати / Фото PA Media


Фанати на Лестерській площі в Англії / Фото AFP


Фани на вулицях Лондона несуть прапор Англії / Фото PA Media


Художник малює, що відбувається біля стадіону в Лондоні / Фото PA Media


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Фінал Євро-2020: коротко

  • 11 липня на перемогу в Євро-2020 змагатимуться Англія та Італія. Дивитись матч можна тут.
  • До речі, для Англії це перший вихід у фінал чемпіонатів Європи. Італія ж спробує вдруге виграти Євро.
  • У 2012 році італійці програли у фіналі збірній Іспанії. Обидві збірні не програвали на Євро-2020.
Автор: Діана Квасневська