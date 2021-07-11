Фанати Євро-2020 влаштували веселощі в Лондоні – фото, відео
Джерело:ВВС
Фінал Євро-2020 відбудеться у Лондоні о 22 годині 11 липня. Фанати вже готуються до гри, яка відбудеться на стадіоні "Вемблі".
Матч відбудеться між збірною Італії та Англії. Це буде фінальна гра Євро-2020.
До теми Гігант з Волл-стріт назвав переможця Євро-2020: яка збірна має найбільше шансів виграти трофей
Фанати у Лондоні вже влаштували свято
Орієнтовно 60 тисяч вболівальників вирушать на стадіон "Вемблі". Наразі фанати по всьому місту готуються до матчу.
Вболівальники розгорнули великий прапор Англії, прямуючи на стадіон / Фото PA Media
Деякі фани одягнулись у лицарів / Фото AFP
За збірну Англії вболівають найменші фанати / Фото PA Media
Фанати на Лестерській площі в Англії / Фото AFP
Фани на вулицях Лондона несуть прапор Англії / Фото PA Media
Художник малює, що відбувається біля стадіону в Лондоні / Фото PA Media
Навіть герцогиня Кембриджська схрещує на питання про перемогу Англії / Фото PA Media
У Лондоні люди поводяться дуже емоційно: дивіться відео
Фанати активно вболівають, хоч матч почнеться тільки о 22 годині: дивіться відео
У Лондоні вболівальники підтримують збірну на вулиці: дивіться відео 24 каналу, Associated press
Фінал Євро-2020: коротко
- 11 липня на перемогу в Євро-2020 змагатимуться Англія та Італія. Дивитись матч можна тут.
- До речі, для Англії це перший вихід у фінал чемпіонатів Європи. Італія ж спробує вдруге виграти Євро.
- У 2012 році італійці програли у фіналі збірній Іспанії. Обидві збірні не програвали на Євро-2020.