Фанати влаштували сутички та закидали один одного фаєрами: гру в Парижі перервали

Через неприйнятну поведінку вболівальників футболістам ФК Париж і Ліона так і не вдалося дограти матч 1/32 фіналу Кубка Франції. Поєдинок спершу перервали, а потім взагалі скасували.

Гра відбувалася увечері 17 грудня в Парижі на стадіоні "Себастьян Шарлеті". Безлади почалися на початку 2 тайму. Тоді рахунок був 1:1.

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Сутички переросли в заворушення

У перерві матчу декілька фанатів на трибунах влаштували сутички. Крім того, деякі фани використовували піротехніку, зокрема кидали фаєри один в одного. У підсумку велика частина вболівальників опинилася на футбольному полі.

За даними з мережі, фанати Ліона атакували фанатів парижан. Про це розповів один із уболівальників.

У мене немає слів… Ми бачили, як у перерві вболівальники Ліона завдавали ударів, це нагадало мені жахливі картини, які я бачив про футбольних хуліганів в Англії у 1990-х роках,

– зазначив чоловік.

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Стюарди не змогли впоратися із ситуацією. Початок другого тайму затримувався. За деякий час судді вирішили не відновлювати гру.

Як проходило протистояння

Рахунок у матчі відкрили футболісти Парижа вже на 7-й хвилині. Відзначився Гаетан Лора.

Ліонцям вдалося забити лише під кінець першого тайму. На 44-й хвилині Мусса Дембеле відновив паритет.