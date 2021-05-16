Не гірше провідних бійців UFC: як фанати влаштували бійку на трибунах – відео

16 травня 2021 , 11:49
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Джерело:

24 канал

У Х'юстоні відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC 262. Бійки були не лише в октагоні, а й на трибунах.

Бійка фанатів на трибунах

На турнірі зі змішаних єдиноборств було на що подивитись не лише в октагоні, а й поза його межами. Між глядачами сталась бійку, яку змогли завершити лише працівники охорони.

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Троє чоловіків влаштували серйозну бійку прямо на трибунах стадіону. Можливо, чоловіки вболівали за різних бійців під час боїв. Не обійшлось тут і без втручання поліцейських.

Чоловіки так сильно бились, що їх сутичка не була менш видовищною за бій професійних бійців. Глядачі, які сиділи поруч, встигли зняти бійку на телефони.

  • Головним шоу вечора став бій між Чарльзом Олівейрою та Майклом Чендлером. Переможець бою став чемпіоном UFC у легкій вазі та одягнув на себе пояс, який раніше володів Хабіб Нурмагомедов. Росіянин вже завершив кар'єру.
  • Поєдинок тривав лише 2 раунди та завершився перемогою бразильця Олівейри.

Відео бійки фанатів

 

Автор: Софія Кулай