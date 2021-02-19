Банери проти Луческу і Суркісів: фанати влаштували акцію на матчі Динамо – фото

Вперше за тривалий час футбольний матч в Україні пройшов з уболівальниками на трибунах, чим скористалися ультрас Динамо, які прийшли на поєдинок з Брюгге.

Попри вдалі результати команди, фанати все ще незадоволені запрошенням тренера Мірчі Луческу, від якого вимагають відставки.

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Крім того, був вивішений образливий банер на адресу Ігоря і Григорія Суркісів, які володіють клубом.



Банери проти Луческу і Суркісів / Фото: t.me/olegbarkov

Динамо зіграло внічию з Брюгге

У четвер, 18 лютого, Динамо зіграло перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи. Кияни на власному полі приймали бельгійський Брюгге. Матч закінчився внічию 1:1.

Брюгге на цей матч приїхав без головного тренера Філіпа Клемана. У нього та усього тренерського штабу виявили коронавірус. Також інфікованими виявилися ще двоє гравців – Стефано Денсвіл та Матея Мітрович. Відктак команди заставили здати ще один тест на коронавірус по прибутті в Київ. За результатами тестування, коронавірус виявили у півзахисника Матса Рітса.

Повторний матч між Брюгге та Динамо відбудеться на полі бельгійців у четвер, 25 лютого. Динамо влаштує будь-яка перемога та нічия з рахунком більшим за 0:0 чи 1:1.