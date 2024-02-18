Фанати польського клубу вивісили банер з емблемою російського ЦСКА: ганебне фото зі стадіону

Вболівальники Відзева проявили себе зі скандальної сторони під час дербі проти ЛКС. На матчі чемпіонату Польщі фанати вивісили логотип скандального клубу з Москви.

Спортивна спільнота підтримує Україну у війні за незалежність проти Росії. Збірні країни-терористки не допущені до міжнародних змагань, а індивідуальних атлетів змушують виступати під нейтральним прапором.

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Тим не менше, навіть у цивілізованому світі знаходяться любителі "руського міра". Скандальний випадок стався цими вихідними в чемпіонаті Польщі.

В одній із ігор неділі відбулось дербі міста Лодзь, в якому ЛКС протистояв Відзеву. Під час матчу фанати номінально гостьової команди вивісили у себе на секторі банер з емблемою клубу ЦСКА з Москви.



Емблема ЦСКА на банері фанатів Відзева / twitter.com/MaciekSzcz

Ця команда є клубом російської армії, яка вчиняє терористичні злочини в Україні. Фото з банером було опубліковано коментатором гри Мацеєм Щесневським у себе в твітері.

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На щасті, вболівальники Відзева залишились небайдужими до цієї ситуації та у коментарях висловили своє невдоволення діячи глядачів. Зазначимо, що Відзев виграв з рахунком 2:0 та вийшов на 11 місце. А ось ЛКС є явним андердогом турніру, йдучи останнім.