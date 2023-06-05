Фанати Вереса виступили проти Маркевича, якого сватають на місце Вірта: демонстративне фото

Рівненський Верес не зумів врятуватись від перехідних матчів у боротьбі за УПЛ. ЗМІ вже активно називають наставників, які можуть змінити на тренерському містку Юрія Вірта.

Серед списку цих можливих наставників фігурує ім'я Остапа Маркевича, сина легендарного тренера Мирона Маркевича. Однак від такого кандидата не в захваті уболівальники Вереса, пише 24 Канал.

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Проти Маркевича-молодшого

Фанати рівненського клубу публічно висловились проти 45-річного спеціаліста. Під час домашнього матчу Вереса проти Інгульця на трибунах стадіону "Авангард" з'явився невеликий банер, який адресований керівництву клубу

Верес без Шаблія та Маркевича,

– написали фанати клубу.

Нагадаємо, що Остап Маркевич є клієнтом агентської компанії "ProStar" Вадима Шаблія.

Уболівальники рівнян не хочуть бачити Маркевича-молодшого замість Юрія Вірта, який свого часу вивів Верес в УПЛ, а тепер може разом із клубом знову понизитись у класі.



Фанати Вереса проти Остапа Маркевича / Скриншот із трансляції

Верес за підсумками сезону-2022/2023 посів 13-те місце, набравши у 30 турах 31 бал. Тепер на рівнян чекають перехідні матчі за УПЛ проти першолігового запорізького Металурга.

Наразі Маркевич-молодший перебуває без команди. Востаннє наставник зі Львова очолював польську Радуню. Остап Маркевич керував клубом до 14 травня 2023 року. До цього він працював в академії іспанського Вільярреала, Агробізнеса, Чорноморця та Маріуполя.

Нагадаємо, що його батько Мирон Маркевич по закінченню сезону-2022/2023 очолив львівські Карпати, які залишається грати у Першій лізі України.