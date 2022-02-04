Фанати України заспівали легендарну пісню "Путін – ху*ло" на матчі з Росією в Амстердамі

Збірна України протистоїть команді Росії у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу. Команди зустрічаються у столиці Нідерландів – Амстердамі.

Хіт про Путіна знову пролунав в Амстердамі

На матч через карантин змогла потрапити обмежена кількість уболівальників. Та все ж збірна України отримала належну підтримку, повідомляє 24 канал.

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У трансляції поєдинку було чути, як українських футзалістів підтримують з трибун. Також фанати нашої команди виконали вже легендарну пісню, як звучала на матчах Євро-2020 – "Путін – ху*ло".

Дивіться відео, як українці співають "Путін – ху*ло"

Після цього диктор на стадіоні українською мовою попросив вболівальників не виконувати пісні з нецензурною лексикою.

. Влітку 2021 року збірна України з футболу грала в Амстердамі проти Нідерландів та програла 3:2. У день гри українські фанати виконали пісню про Путіна в громадському транспорті.

Окрім пісень про Путіна, українці "затягнули" звичну для українських стадіонів "Хто не скаче той москаль".

Дивіться відео, як фанати співають "Хто не скаче той москаль"

Дивіться відео, як фанати України зустріли збірну з футзалу

Україна у півфіналі Євро з футзалу