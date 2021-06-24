Фанати Угорщини повернулися спиною до поля під час гімну Німеччини на Євро-2020: фото

У середу, 23 чеврня, Угорщина і Німеччина зіграли заключний матч в рамках групового етапу Євро-2020. Матч запам'ятався незвичним перфомансом з боку угорських фанатів.
Під час виконання національного гімну Угорщини частина німецьких фанатів свистіла, а під час гімну Німеччини вболівальники Угорщини повернулися до поля спиною.
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Причина конфлікту
- 15 червня в Угорщині парламент прийняв закон, який забороняє обмін інформацією, яка вважається пропагандою гомосексуалізму або небінарної гендерної ідентичності, серед осіб віком до 18 років.
- Зокрема, учителям в країні заборонили під час уроків називати гомосексуальність нормальною формою сексуальної поведінки. Вважається, що прийняття цього закону лобіював прем'єр-міністр Віктор Орбан.
- УЄФА не дозволив використання райдужного підсвічування на "Альянц Арені" в день матчу, пояснивши це тим, що акція носила б політичний характер.