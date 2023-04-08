Напали на своїх

В Аргентині стався скандал не без долі курйозу напередодні матчу Копа Судамерікана. Це другий за рейтингом міжнародний турнір у Південній Америці, аналог Ліги Європи на нашому континенті.

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У першому турі групової стадії місцевий Тігре приймав бразильський Сан-Паулу. Перед матчем вболівальники аргентинців вирішили влашутвати "теплий прийом" гостям.

Фанати Тігре атакували автобус, який приїжджав на гру Копа Судамерікана. Втім, як виявилось, вболівальники переплутали транспортний засіб і у підсумку напали на автобус власної команди, розбивши скло.

Це стало зрозуміло після того, як футболіст Тігре Аугустін Кардосо опублікував у сторіс фото з автобусу. Півзахисник тримав у руках каміння на фоні розбитого скла і додав підпис: "Схаменіться, ми свої".

Історія принципових стосунків

У підсумку гра завершилась перемогою Сан-Паулу з рахунком 2:0. Цікаво, що історія стосунків бразильців із Тігре залишається принциповою з 2012 року.

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Тоді команди грали між собою у фіналі Копа Судамерікана. Під час перерви у матчі в Бразилії гравці Тігре відмовились виходити на другий тайм. Гравці заявили, що у підтрибунному приміщенні вони були атаковані представниками Сан-Паулу та місцевою поліцією.

Втім місцева конфедерація не повірила аргентинцям і присудила технічну поразку. Цікаво, що за підсумками першого тайму Сан-Паулу вигравали з рахунком 2:0, але залишились у меншості.