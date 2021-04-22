Фанати з Тернополя підтримали Луческу після провокацій від ультрас Динамо: відео

Динамо 21 квітня розгромило Агробізнес в 1/2 фіналу Кубка України, який відбувався у Тернополі. Місцеві фанати вирішили підтримати Луческу після провокаційних скандувань від ультрас столичного клубу.

У Тернополі підтримали Луческу

Наприкінці кубкового матчу спекотне протистояння було не лише на футбольному полі. На трибунах місцевого стадіону імені Романа Шухевича відбулась словесна перепалка між головним наставником Динамо Мірчею Луческу та ультрас киян.

Як це було Луческу вступив у перепалку з фанатами Динамо під час матчу: втрутився Бущан – відео

Фанати столичного клубу вже традиційно скандували: "Lucescu, go away". А також вивісили неприємні банери у сторону спеціаліста. Ближче до завершення поєдинку вболівальники підійшли на сектор, який був відразу за лавками для запасних та влаштували словесну перепалку з румунським тренером, за якого вступився голкіпер команди Георгій Бущан.

Весь стадіон проти кількох десятків ультрас Динамо

Йому на підтримку прийшов і весь тернопільський стадіон. Усі присутні фанати почали голосно скандувати прізвище наставник Динамо: "Луческу, Луческу". Фанати Динамо не очікували такої підтримки для Луческу та після цього припинили скандувати образливі слова у сторону колишнього тренера Шахтаря – одвічного ворога та суперника київського клубу.

Додамо, що поєдинок відвідало більше вболівальників, ніж очікувалось. Більшість із них не дотримувалась дистанції та була без масок.

Після матчу тернопільські вболівальники влаштували теплу зустріч Мірчі Луческу біля автобуса киян. На такий доброзичливий прийом румун відповів взаємністю та влаштував фанатам автограф-сесію прямо біля арени.

До слова, матч завершився розгромною перемогою Динамо над Агробізнесом 0:3. За киян голами відзначались Богдан Лєднєв, Артем Бєсєдін та Віталій Буяльський. Столичний клуб вийшов у фінал Кубка України, який відбудеться також у Тернополі 12 травня. Суперником киян буде луганська Зоря, яка лише за серією пенальті переграла Олександрію.

Як тернопільські фанати підтримали Луческу: відео