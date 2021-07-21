Все через тренера: фанати Спеції ледь не зірвали тренування Фіорентини

Тренування Фіорентини могло завершитись скандалом. Розлючені фанати Спеції прийшли висловити своє невдоволення новому тренеру "фіалок", який раніше тренував їх улюблену команду.

Скандал на тренуванні

Група уболівальників Спеції завітала на тренування Фіорентини. Непрохані гості не прийшли подивитись на роботу футболістів, а для того, щоб поговорити з новоспеченим тренером "фіалок" Вінченцо Італьяно.

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43-річний спеціаліст протягом двох років працював зі Спецією. Декілька днів тому Фіорентина оголосила про призначення Італьяно на пост головного тренера команди. Італьяно замінив на посаді Дженнаро Гаттузо, який затримався у клубі лише на 23 дні. Вінченцо підписав контракт на 2 роки з опцією пролонгації угоди ще на один сезон.

У минулому сезоні новий клуб 43-річного наставника також "не хапав зірок з неба". Фіорентина завершила чемпіонат на далекій 13-й позиції. Між "фіалками" та Спецією була різниця у мізерне одне очко.

Покинув клуб

Фанати Спеції розлючені таким вибором тренера. Клуб навіть випустив заяву, в якій звинувачував Італьяно в неповазі. Уболівальники викрикували образливі фрази у сторону екснаставника Спеції та звинувачували його у тому, що він покинув клуб.

Італьяно теж не став стримувати емоції. Фахівець був роздратований і сказав, що віддав команді два сезони, хоча йому недоплачували обіцяні гроші.

У сезоні-2019/2020 Вінченцо вивів Спецію у Серію А, а у наступному сезоні зберіг прописку в елітному дивізіоні Італії, посівши 15 місце.