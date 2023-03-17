"Доброзичлива" Туреччина: неадекватні фанати зламали ніс гравцю Фіорентини в матчі ЛК – відео

Вболівальники окремих футбольних команд часто переходять усі межі здорового глузду. Цього разу диким вчинком відзначилися фанати турецького Сівасспора.

Інцидент стався в рамках 1/8 фіналу Ліги конференцій у матчі між турецьким Сівасспором та італійською Фіорентиною (1:4). Постраждав юний захисник "фіалок" Алессандро Б'янко, пише 24 канал.

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Просто немає слів

Колектив з Флоренції впевнено здолав свого суперника, чим оформив собі вихід у чвертьфінал третього за силою європейського турніру. Та от певні вболівальники "хоробрих" вирішили потішити себе хоч якось, вкоївши справжнє дикунство.

Після четвертого забитого гола Фіорентиною двоє фанатів Сівасспора чомусь щасливі вибігли на футбольне поле, а один з них вдарив по обличчю 20-річного півзахисника італійців Алессандро Б'янко. Згодом виявилось, що навіжені турецькі фани зламали ніс юному хавбеку, що, напевне, принесло їм хоч якусь радість у цьому матчі. Цікаво, що Б'янко на той момент провів на полі всього 5 хвилин, оскільки з'явився на полі після заміни.

Алессандро Б'янко зі зламаним носом / інстаграм італійця

Відео дикого інциденту:

До речі, у поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи у матчі між Фенербахче та Севільєю (1:0) сталася ще одна дика ситуація за участі турецьких фанатів. Вболівальники Фенербахче влучили монетою у голову голкіперу іспанців Дімітровичу та розсікли йому голову. Серб згодом таки продовжив поєдинок, а його команда пройшла у наступний раунд турніру. Раніше на Дімітровича нападав фанат нідерландського ПСВ.