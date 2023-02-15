Не за призначенням: вболівальники команди Ліги 1 знімали порноролики на стадіоні під час матчу

Вболівальники французького колектива вирішили оригінально використати місцевий стадіон. Клуб уже встиг подати скаргу.

Фанати французької Ніцци вирішили відзначитись цікавим досягненням – вони знімали порноролики під час матчу їхньої улюбленої команди. Такі дії вболівальників можуть повпливати на репутацію Ніцци.

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Оригінально адаптували стадіон

Інцидент стався 29-го січня. В момент, коли проходив поєдинок між Ніццою та Ліллем в рамках Ліги 1, деякі вболівальники вирішили зняти аматорський порноролик. Фанати додумались це зробити у туалеті стадіону Альянц Рів'єра.

Увагу на оригінальний вчинок фанатів звернули користувачі соціальних мереж, які відразу ж почали кепкувати зі ситуації. Натомість Ніцца та Nice Eco Stadium (компанія, яка обслуговує стадіон) миттєво подали скаргу. Сторони не бажають, аби спортивну арену асоціювали з порнографічною дільністю.

Ніцца у цьому сезоні