Фанати Нідерландів погрожують судді з Росії стратою після поразки на Євро-2020
Джерело:24 канал
Збірна Нідерландів 27 червня несподівано вилетіла з Євро-2020. На матчі з Чехією працював російський суддя Сергій Карасьов, який отримав цілу гору погроз від нідерландських фанатів.
Російський арбітр – головна зірка матчу
Нідерландська збірна вважалась фаворитом матчу 1/8 фіналу турніру. Однак чеські футболісти створили сенсацію на Євро-2020.
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Головною зіркою футбольного матчу став росіянин Сергій Карасьов. На початку другої 45-хвилинки арбітр за допомогою VAR вилучив з поля захисника "помаранчевих" Матейса де Лігта. Чехи скористалися чисельною перевагою, двічі забивши у ворота нідерландців та вийшли до чвертьфіналу турніру.
Таке рішення російського судді неабияк розлютило нідерландських фанатів. Уболівальники у соцмережах закидали арбітра погрозами. Деякі з них назвали УЄФА та самого Карасьова мафією. Дійшло навіть до слів про вбивство та страту.
Насолоджуйтесь джакузі з #poetin. Ти – корумпований м'ясоголовий,
– образи у сторону судді.
УЄФА, ви продали матч Нідерланди – Чехія, призначивши Сергія Карасьова. Схоже, ви ненавидите футбол,
– йдеться у пості.
Російський арбітр Карасьов упереджений. Це великий дружок Чехії,
– написала розлючена фанатка.
Давайте внесемо Карасьова до списку санкцій,
– пропозиції від фанатів.
Спочатку ви скажете, що анулюєте жовту картку, а потім показуєте червону, дорогий Карасьов…,
– фанати не стримують емоцій.
Карасьов, твої руки у крові,
– дійшло навіть до такого.