Не вдоволені результатом: фанати, закидавши поле фаєрами, зірвали матч у Італії – запальне відео

Матчу між Брешією та Козенцою не судилося дійти до логічного завершення. На завадні стали розлючені вболівальники.

Скандальний інцидент у поєдинку за збереження прописки у другому дивізіоні чемпіонату Італії. Мрії команди були зруйновані на останній хвилині матчу, пише 24 Канал.

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Не змогли поступитися з гідністю

Брешія та Козенца проводили плей-аут, який складався з двох зустрічей за право виступати у Серії В – другій за силою італійській лізі. Перший матч мінімально виграла Козенца (1:0), другий ж поєдинок видався набагато емоційнішим та запеклішим.

Брешія змогла відігратися у матчі-відповіді, забивши м'яч у ворота свого суперника. Усе здавалося йшло до екстратаймів, проте вболівальників Брешії розчарували футболісти Козенци на 95-ій хвилині зустрічі. Гравці гостьової команди отримали право на штрафний удар, який воно ідеально реалізували, чим вбили надію для господарів. Вболівальників Брешії такий результат матчу надзвичайно розлютив, тому ті вирішили закидати газон піротехнікою. Арбітр вирішив зупинити гру, а команди пішли у роздягальню, так і не догравши матч.

Гол Козенци на останніх хвилинах та реакція фанатів: