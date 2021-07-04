Уболівальники "трьох левів", які спостерігали за матчем по всій країні, гучно відсвяткували перемогу своєї команди. Однак не обійшлося без порушень правопорядку – фанати нападали на поліцію та перекидали автомобілі.

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Гучне святкування перемоги

Англійські вболівальники не мали змогу поїхати до столиці Італії через коронавірусну заборону. Мільйони громадян зібралися в фан-зонах, біля великих екранів, щоб підтримати Гаррі Кейна та компанію.

У деяких містах не обійшлось без сутичок з правоохоронцями.

Найбільший конфлікт зафіксували в Лондоні – від рук фанів постраждали двоє поліцейських.

Правоохоронці намагалися зупинити вболівальників, які вже на підпитку дозволяли собі порушувати громадський порядок. Відтак, дев'ятьох осіб заарештували:

трьох – за напади на поліцію;

решту – за дрібні порушення.

Вболівальники Англії святкують перемогу над Україною на Євро-2020 / Фото AP / AFP / EPA / LNP / NNP / PA / SNAPPERSK

Україна – Англія: коротко про матч

Поєдинок розпочався для збірної України напрочуд невдало – пропустили гол на 4 хвилині.

На перерву рефері відправив команди за мінімальної переваги англійців з рахунком 0:1.

У другому таймі футболісти "трьох левів" забили 3 м'ячі та встановили підсумковий результат 0:4.

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