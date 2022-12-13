Фанат зробив тату зі святкуванням голу Мессі у стилі Рікельме на ЧС-2022: фантастичне фото

Збірна Аргентини пробилась в 1/2 фіналу ЧС-2022 футболу. У чвертьфіналі команда Ліонеля Скалоні лише у серії пенальті обіграли Нідерланди.

Основний та додатковий час цього чвертьфіналу закінчився бойовою мировою 2:2. Один із голів у ворота Нідерландів забив Ліонель Мессі. Лео відзначився із пенальті та зробив рахунок зустрічі 0:2 на користь Аргентини, але нідерландці увімкнули десяту швидкість та забили ще два м'ячі, перевівши гру у додаткові 15-хвилинні тайми, а згодом й у серію 11-метрових ударів.

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Закарбував цей момент ЧС на своєму тілі

Мессі вирішив відсвяткувати своє взяття воріт у стилі Рікельме, який грав під керівництвом Луї ван Гала у Барселоні. Нападник Аргентини підбіг до лавки суперника, став навпроти головного тренера їх команди і приклав долоні до вух.

Поєдинок таки закінчився перемогою Аргентини на чолі з Мессі. У серії післяматчевих пенальті аргентинці були точнішими 3:4 та вийшли у півфінал ЧС-2022. В 1/2 фіналу підопічні Ліонеля Скалоні зустрінуться з головною сенсацією цього Мундіалю Марокко (13 грудня).

Після поєдинку у популярному пабліку в інстаграмі "433" з'явилось фото одного з уболівальників збірної Аргентини. Один із фанатів набив на своєму тілі тату зі святкуванням голу Мессі у стилі Рікельме.



Тату святкування голу Мессі на ЧС-2022 / Колаж 24 каналу

На ЧС-2022 Мессі брав участь в усіх матчах Аргентини, у яких жодного разу не виходив на заміну чи був замінений по ходу зустрічі. За зіграний час відзначився майже в усіх протистояннях – 4 голи та 2 асисти. Не забивав лише збірній Польщі.