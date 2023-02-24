Давид проти Голіафа: фанат вибіг на поле та хотів побити голкіпера Севільї на матчі ЛЄ – відео

Поєдинки Ліги Європи дарують не лише незабутні емоції від результатів матчів, а й інколи абсурдні історії. Цього разу неадекватний вболівальник хотів побити голкіпера команди-суперниці.

Інцидент стався на матчі між ПСВ та Севільєю в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Постраждав кремезний воротар іспанців.

Варте уваги Заслужив феноманельним виступом: футболіст Шахтаря номіноманий на гравця тижня Ліги Європи

Завжди бути на поготові

Сербський голкіпер Севільї Марко Дімітровіч став водночас причиною та жертвою ситуації. Розлючений вболівальник вибіг на поле та попрямував у сторону воротаря іспанців. Фанат намагався довести сербському голкіперу свою позицію силою, відразу вдаривши Дмітровіча по обличчю. Проте слизький газон дав про себе знати і футбольний вболівальник відразу ж впав. Кремезний голкіпер одразу ж скрутив свого меншого опонента і йому на допомогу відразу відбігли стюарти, які взагалі не мали в дати цій ситуації статися.

Відео з бійкою фаната та воротаря:

Марко Дмітровіч дуже розлючений, що такий інцидент міг статися на матчі міжнародного рівня. Голкіпер запевняє, що він стримував себе з усіх сил.

Я ніколи не бачив нічого подібного. Буду тримати рота на замку, щоб не говорити, що я дійсно хотів би зробити в цей момент. Він явно планував зробити мені боляче. Прикро, що таке відбувається на футбольному полі. УЄФА має втрутитися,

– розповів Дмітровіч.

Севілья поступилась ПСВ з рахунокм 2:0, проте таки пройшла у наступний раунд, оскільки виграла першу зустріч 3:0. Іспанський колектив найближчим часом уже зможе дізнатись свого суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи.