Фанат-невдаха не зміг сфотографувати радість Роналду після голу за МЮ: емоційне фото

Кріштіану Роналду тріумфально повернувся у Манчестер Юнайтед. Перше взяття воріт та святкування португальця закарбували усі фанати "червоних дияволів", крім одного.

Горе-фанат під час святкування голу Роналду

Ньюкасл першим постраждав від голів Кріштіану Роналду у футболці Манчестер Юнайтед. Португалець відзначився дублем у воротах суперника, а святкування взяття воріт закарбували у пам'яті своїх смартфонів фанати "червоних дияволів".

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Однак одному з фанатів сильно не пощастило. Телефон підвів уболівальника під час історичного голу зіркового футболіста після повернення.

Роналду у коронному стилі побіг святкувати взяття воріт до трибун із фанатами "червоних дияволів". Фанати зняли все на відео. Усі, крім одного.

Хлопець намагався з декількох метрів зняти Роналду, але омріяну світлину зробити не вдалось. Розчарування фаната читається на його обличчі. Тепер хлопцю потрібно чекати наступного голу Кріштіану на "Олд Траффорд".



Розчарування фаната / Фото із twitter.com/FootballFunnnys