Фанат кинув пляшкою в голову Пає на матчі Ліон – Марсель: фото та відео жорстокого моменту
Джерело:24 канал
Футболісти Марселя втретє у сезоні французької Ліги 1 постраждали від вболівальників під час виїзного поєдинку. У неділю, 21-го листопада, арбітр на 5-й хвилині зупинив матч 14-го туру Ліги 1 Ліон – Марсель.
Пає не витримав удар пляшкою
Арбітру матчу довелося відправити футболістів у підтрибунне приміщення, адже гравець Марселя Дімітрі Пає отримав удар пляшкою по голові.
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На 2-й хвилині гри Марсель заробив право на кутовий. Однак фанати Ліона не давали Пає виконати навіс з кута поля, кидаючи у нього сторонні предмети.
Дімітрі поскаржився арбітру й через декілька хвилин вдруге спробував виконати кутовий. Коли Пає підійшов до кутового прапорця, то один з фанатів кинув у голову футболіста пляшку з водою.
У голову Пає кинули пляшку / Скриншот
У голову Пає кинули пляшку / Фото twitter.com/brfootball
У голову Пає кинули пляшку / Фото twitter.com/brfootball
Пляшка зачепила голову Пає: 10-й номер Марселя спершу схопився за голову, після чого впав. До гравця відразу підбігли медики, щоб надати йому допомогу.
Тривалий час Пає лежав на газоні, а футболісти Ліона намагалися заспокоїти фанатів. Арбітр забрав команди з поля й гру було офіційно призупинено.
Фанат Ліона отримав ляпаса від іншого вболівальника
Цікаво, що спортивний журналіст Сем Стріт у твітері опублікував відео, де один з фанатів Ліона знайшов винуватця інциденту, який кинув пляшку в голову Пає. На відео журналіста фанат Ліона дав ляпаса іншому вболівальнику.До уваги. Марсель та Ліон зіграли по 13 матчів у Лізі 1. Клуб з півдня Франції набрав 23 очки та утримує 5-е місце. Натомість Ліон має 19 балів та посідає 10-у сходинку.