У боях за Бахмут загинув член ультрас Динамо Олег Рибальченко

Вболівальник під позивним "Риба" віддав своє життя за незалежність України. Хлопець захищав Україну на Донбасі з 2014 року.

Україна продовжує боротьбу за власну незалежність у війні проти Росії. Наша країна втрачає своїх героїв, які пішли захищати Батьківщину від окупантів. На фронт відправились також багато людей зі світу спорту.

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У жовтні на війні за незалежність України загинув один із лідерів фанатського руху Динамо Максим Яловцов на прізвисько "Регбіст". Тепер же стало відомо про ще одну втрату серед ультрас киян.

У боях за Бахмут загинув Олег Рибальченко, відомий під позивним "Риба". Про це повідомиила організація "WBC Ультрас Динамо" на своїй сторінці у фейсбук.

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Олег давно був членом ультрас киян. Ще у 2014 році Рибальченко пішов на війну захищати Донбас від російських окупантів. Раніше на війні за незалежність України загинув один із засновників фанатського руху Динамо Максим Токарев.