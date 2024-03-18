На війні проти Росії загинув майстер спорту з кікбоксингу та член ультрас Динамо Іван Фесенюк

Фанатська сім'я київського Динамо продовжує втрачати своїх найкращих представників. Цього разу російські окупанти забрали життя вболівальника із позивним "Бонус".

Футбольна спільнота об'єдналась навколо допомоги Україні у війні проти Росії. Чимало спортсменів та вболівальників відклали своє спортивне життя та зі зброєю в руках пішли захищати незалежність своєї країни.

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На жаль, не всі вони зможуть повернутися з фронту додому. На початку березня стало відомо про смерть фаната Динамо Володимира Основенка, а тепер сім'я "біло-синіх" втратила чергового свого члена.

Війна забрала життя представника WBC Ультрас Динамо Івана Фесенюка. Вболівальник із позивним "Бонус" був одним з найвідданіших фанатів київського клубу, але з початком повномасштабної війни він долучився до ЗСУ.

До цього Іван був представником фанатської фірми "Capitals". Також він був майстром спорту з кікбоксингу та займався фізичним розвитком молоді та представників ультрас.

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На жаль, під час свого останнього бойового виходу "Бонус" загинув від рук російських окупантів. Редакція 24 Каналу висловлює глибокі співчуття сім’ї загиблого захисника України.