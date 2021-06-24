Вболівальник з прапором ЛГБТ вибіг на поле під час матчу Німеччина – Угорщина

24 червня 2021 , 10:08
Читать новость на русском

Джерело:

Tribuna

Перед початком матчу Угорщина – Німеччина, який відбувся 23 червня в Мюнхені, на поле вибіг вболівальник з прапором ЛГБТ-спільноти в руках. У той час на стадіоні лунав гімн Угорщини.

Вболівальник, який з прайд-прапором вибіг прямо на поле, був одягнений у футболку німецької збірної.

Читайте також УЄФА заборонив підсвітити "Альянц Арену" кольорами ЛГБТ на матчі Євро-2020 Німеччина – Угорщина

Фанат з прапором ЛГБТ вибіг на футбольне поле

Чоловік підбіг до футболістів на початку гри, коли звучав гімн Угорщини. Наблизившись до угорської команди, він підняв над головою прапор ЛГБТ. Ймовірно, чоловік у такий спосіб підтримав спільноту.

Трапився інцидент 23 червня під час матчу збірних Угорщини та Німеччини у межах Євро-2020.

Нагадаємо, раніше УЄФА не дозволив підсвітити "Альянц Арену", на якій і проходила ця гра, кольорами ЛГБТ. Таке рішення пояснили тим, що акція носила б політичний характер.

В Угорщині прийняли закон про заборону "пропаганди ЛГБТ"

  • Угорський парламент 15 червня прийняв закон, який забороняє обмін інформацією, яка вважається пропагандою гомосексуалізму або небінарної гендерної ідентичності серед людей віком до 18 років.
  • Зокрема, учителям заборонили говорити під час уроків про те, що гомосексуальність є нормальною формою сексуальної поведінки
  • Є інформація, що прийняття цього закону лобіював прем'єр-міністр Віктор Орбан.
  • Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн назвала закон "ганьбою". На її думку, він є не тільки дискримінацією за ознакою сексуальної орієнтації, але й суперечить фундаментальним цінностям ЄС.
Автор: Наталія Пристанська