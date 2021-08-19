Фан-поїзд із символікою Металіста
Поїзд із символікою Металіста вперше виїхав з депо зранку 19 серпня і курсував на Холодногірсько-Заводської лінії.
До речі Металіст офіційно підписав найкращого бомбардира чемпіонату Бразилії: фото
Ще два ідентичні поїзди з'являться на інших лініях – Олексіївській та Салтівській.
Фото ФК Металіст
Фото ФК Металіст
Фото ФК Металіст
У Металісті зазначили, що фан-поїзд #1 у жовто-синіх кольорах клубу найлегше зустріти між станціями Холодна гора – Індустріальна.
Фан-поїзд вийшов на лінію в харківському метро – відео
- У сезоні-2021/2022 Металіст виступає у Першій лізі України й виграв вже 4 матчі поспіль.
- Харків'яни зайшли у Першу лігу як ФК Метал, після чого клуб було перейменовано і повернуто емблему Металіста.
- У клуб повернувся оліграх Олександр Ярославський. Він став президентом Металіста.