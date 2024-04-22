Володар "Золотого м'яча" очолив відому італійську команду
22 квітня 2024, 19:24Читать новость на русском
Джерело:Офіційний сайт Удінезе
Удінезе призначив нового головного тренера. Ним став колишній гравець збірної Італії та володар "Золотого м'яча" Фабіо Каннаваро.
Вранці 22 квітня з посади головного тренера Удінезе звільнили Габріеле Чоффі. Він очолював команду з жовтня 2023 року.
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Легендарний футболіст став новим тренером Удінезе
Фабіо Каннаваро призначили новим тренером італійського клубу. Для нього це буде перший досвід роботи в Серії А. До цього він працював лише в серії В, коли очолював Беневенто з 2022 по 2023 роки.
У тренерському доробку Каннаваро також робота в Гуанчжоу, Тяньцзінь і збірній Китаю, а також Аль-Наср, де зараз грає Кріштіану Роналду.Відзначимо. Наразі Удінезе посідає 17 позицію в турнірній таблиці Серії А і стоїть на межі вильоту. Команда набрала 28 очок.
Тренерська кар'єра Фабіо Каннаваро: головне
- У 2012 році завдяки курсам отримав кваліфікацію "професійний тренер другої категорії".
- У 2013 році став головним тренером Аль-Ахлі, з яким виграв Про-Лігу ОАЕ і Кубок Ліги ОАЕ.
- У червні 2014 року мав замінити Зінедіна Зідана як помічника Карло Анчелотті. Однак на посаду призначили Фернандо Єрро.
- Того ж року став тренером Гуанчжоу, але незабаром його несподівано звільнили.
- 24 жовтня 2015 року його оголосили новим тренером Аль-Наср, але через рік Каннаваро скасував свій контракт.
- 2016 року Каннаваро став новим менеджером Таньцзінь і в тому ж році виграв з командою другий дивізіон Китаю, вивівши її до Суперліги.
- У 2019 році очолював збірну Китаю.
- З 2022 по 2023 роки був головним тренером Беневенто.