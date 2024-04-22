Володар "Золотого м'яча" очолив відому італійську команду

Удінезе призначив нового головного тренера. Ним став колишній гравець збірної Італії та володар "Золотого м'яча" Фабіо Каннаваро.

Вранці 22 квітня з посади головного тренера Удінезе звільнили Габріеле Чоффі. Він очолював команду з жовтня 2023 року.

Читайте також Особливий матч, – Шевченко звернувся до гравців Мілана напередодні важливого дербі

Легендарний футболіст став новим тренером Удінезе

Фабіо Каннаваро призначили новим тренером італійського клубу. Для нього це буде перший досвід роботи в Серії А. До цього він працював лише в серії В, коли очолював Беневенто з 2022 по 2023 роки.

У тренерському доробку Каннаваро також робота в Гуанчжоу, Тяньцзінь і збірній Китаю, а також Аль-Наср, де зараз грає Кріштіану Роналду.

Тренерська кар'єра Фабіо Каннаваро: головне

У 2012 році завдяки курсам отримав кваліфікацію "професійний тренер другої категорії".

У 2013 році став головним тренером Аль-Ахлі, з яким виграв Про-Лігу ОАЕ і Кубок Ліги ОАЕ.

У червні 2014 року мав замінити Зінедіна Зідана як помічника Карло Анчелотті. Однак на посаду призначили Фернандо Єрро.

Того ж року став тренером Гуанчжоу, але незабаром його несподівано звільнили.

24 жовтня 2015 року його оголосили новим тренером Аль-Наср, але через рік Каннаваро скасував свій контракт.

2016 року Каннаваро став новим менеджером Таньцзінь і в тому ж році виграв з командою другий дивізіон Китаю, вивівши її до Суперліги.

У 2019 році очолював збірну Китаю.

З 2022 по 2023 роки був головним тренером Беневенто.

Наразі Удінезе посідає 17 позицію в турнірній таблиці Серії А і стоїть на межі вильоту. Команда набрала 28 очок.