Ейбар цікавиться форвардом Динамо Солем: іспанський клуб вилетів з Ла Ліги

Нападник Динамо Фран Соль може залишитись в Іспанії. Його кандидатурою серйозно зацікавився Ейбар.

Динамо може позбутись іспанця

Сезон-2020/2021 Фран Соль провів в оренді в іспанському Тенеріфе. Повернення нападника у Київ може скасуватись.

Читайте також Не Шапаренком єдиним: клуби Франції "полюють" на голкіпера Динамо

Гравцем зацікавився Ейбар, який провів провальний сезон та вилетів із Ла Ліги. Клуб виступатиме у Сегунді, де грає Тенеріфе. Щоправда, в Ейбарі готові вести перемовини щодо трансферу 29-річного іспанця лише тоді, коли він буде вільним агентом. У Соля є чинний контракт із Динамо, який розрахований до кінця грудня 2023 року.

Найближчим часом Соль спробує домовитися з керівництвом київського клубу про розірвання угоди, після чого може перейти в Ейбар. Нападник провів хороший сезон за Тенеріфе. Футболіст зіграв 38 матчів, у яких забив 9 голів та віддав 2 асисти.

До слова. 7 червня стало відомо, що Ейбар змінив тренера. Новим наставнико

м команди буде Гаізка Гарітано. Фахівець підписав контракт на 2 роки.

Ейбару може допомогти те, що головний наставник киян Мірча Луческу не бачить іспанця у своїй команді. Тому менеджмент клубу активно шукає нові варіанти працевлаштування гравця.