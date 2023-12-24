"Ей Джей повернувся": промоутер Усика привітав Джошуа з перемогою над Валліном

Британський боксер Ентоні Джошуа здобув важливу перемогу, нокаутувавши шведа Отто Валліна. Промоутер Олександр Красюк привітав колишнього чемпіона світу зі звитягою.

Голова промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк, який представляє інтереси чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександра Усика, привітав Ентоні Джошуа з перемогою. Британець в Ер-Ріяді нокаутував шведа Отто Валліна.

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Красюк відреагував на третю поспіль перемогу Джошуа

Ей Джей повернувся. Вітаю. Радий за вас, хлопці,

– написав Красюк.

Цей тріумф став третім поспіль у 2023 році для Джошуа після поразок від українця Олександра Усика. Усього на професіональному рингу британець провів 30 поєдинків, у яких здобув 27 перемог та зазнав трьох поразок.

Нагадаємо, Усик двічі переміг Джошуа. У вересні 2021 року, під час першого бою, британець був фаворитом, але поступився українцеві одностайним рішенням суддів. У серпні 2022 року Ентоні за очками програв і в реванші.