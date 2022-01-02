Евертон презентував Миколенка домашнім трибунам: українця зустріли оплесками – відео

2 січня 2022 , 16:31
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Джерело:

твітер Евертона

Перед матчем чемпіонату Англії проти Брайтона Евертон вирішив презентувати українського футболіста Віталія Миколенка. Футболіст вийшов до вболівальників.

Перша зустріч з фанатами

Український захисник не зміг зіграти проти Брайтона. Він вийшов перед матчем, аби привітатися з вболівальниками нової команди.

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Український футболіст вийшов до фанів Гудісон Парк у футболці Евертона, а на шиї у нього був клубний шарф. Миколенка тепло зустріли вболівальники.

Відео представлення 

Миколенко перейшов до Евертона

  • Миколенко перейшов у Евертон 1 січня. Він підписав контракт з "ірисками" до червня 2026 року.
  • Він став першим новачком команди у новому 2022 році.
  • Динамо заробило на трансфері Миколенка понад 20 мільйонів євро.
  • Гравець збірної України виступатиме під 19-м номером.
Автор: Дарина Жданович