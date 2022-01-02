Евертон презентував Миколенка домашнім трибунам: українця зустріли оплесками – відео
2 січня 2022 , 16:31Читать новость на русском
Джерело:твітер Евертона
Перед матчем чемпіонату Англії проти Брайтона Евертон вирішив презентувати українського футболіста Віталія Миколенка. Футболіст вийшов до вболівальників.
Перша зустріч з фанатами
Український захисник не зміг зіграти проти Брайтона. Він вийшов перед матчем, аби привітатися з вболівальниками нової команди.
Варте уваги Футбольний "козир" Миколенка, який привабив Евертон
Український футболіст вийшов до фанів Гудісон Парк у футболці Евертона, а на шиї у нього був клубний шарф. Миколенка тепло зустріли вболівальники.
Відео представлення
Миколенко перейшов до Евертона
- Миколенко перейшов у Евертон 1 січня. Він підписав контракт з "ірисками" до червня 2026 року.
- Він став першим новачком команди у новому 2022 році.
- Динамо заробило на трансфері Миколенка понад 20 мільйонів євро.
- Гравець збірної України виступатиме під 19-м номером.