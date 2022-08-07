Став рятівником Евертона
Віталій Миколенко відіграв у складі "ірисок" усі 90 хвилин. Український захисник наприкінці зустрічі став справжнім рятівником Евертона, пише 24 канал.
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Українець у самовіддано підкаті заблокував удар впритул від гравця Челсі. Віталій діяв у цьому епізоді дуже холоднокровно. Чим зірвав овації не лише трибун, а й своїх одноклубників.
Якби не підкат Миколенка, то м'яч був би у сітці воріт Евертона. Адже удар був у протихід голкіперу.
Однак навіть така гра від українського лівого захисника не допомогла "ірискам" з перемоги стартувати у новому сезоні АПЛ. Челсі завдяки реалізованому пенальті від Жоржинью мінімально обіграли Евертон – 0:1.
Відеоогляд матчу (підкат Миколенка з 3:34)