Евертон позбувся конкурента Миколенка: Дінь офіційно став гравцем Астон Вілли
Джерело:сайт Астон Вілли
Захисник Люка Дінь змінив один англійський клуб на інший. 13 січня футболіст офіційно перейшов із Евертона в Астон Віллу.
Мінус один конкурент для Миколенка
28-річний французький оборонець став новим придбанням Астон Вілли. У клубі не розголошують деталі контракту.
Варте уваги Лідер чемпіонату Туреччини відновив інтерес до найкращого форварда УПЛ
Раніше повідомлялось, що за трансфер "левам" доведеться заплатити 27 мільйонів євро. Після відходу Діня в українця Віталія Миколенка буде чудовий шанс закріпитись в основі Евертона.
Новий клуб Діня посідає 14 місце в АПЛ, маючи у своєму активі 22 очки.
Відео презентації Діня
Зворушливий пост Люка до фанатів
Напередодні офіційного оголошення Дінь написав зворушливий пост на своїй сторінці в інстаграмі. Захисник подякував фанатам клубу за підтримку.
Футболіст пригадав, що лише рік тому уклав нову угоду з англійським клубом, щоб допомогти Евертону повернутись на хороший рівень: "Я підписав новий контракт з амбіціями залишатися в цьому клубі надовго, віддаючи все для свого клубу, для розвитку і проєкту, в який вірив, і для пристрасних уболівальників. Моєю мрією було допомогти клубу повернутися туди, де його місце".
Носити капітанську пов’язку в деяких матчах завжди викликало у мене гордість. Все має прийти до кінця. Я просто не очікував, що все так закінчиться. Те, що трапилося, і те, що було сказано про мене за останній місяць, дуже засмутило мене. Але я ні з ким не вступу у війну на словах,
– зауважив футболіст.
"Клуб цього не заслуговує, вболівальники цього не заслуговують – і, чесно кажучи, я не вважаю, що я цього заслуговую", – додав вже ексгравець Евертона.
Кар'єра Діня в Евертоні
- Лівий захисник перейшов із Барселони до "ірисок" у 2018 році.
- У своєму першому сезоні за Евертон провів 37 поєдинків, у яких відзначився 4 голами та зробив 5 асистів.
- У сезоні-2021/2022 Дінь відіграв за Евертон 15 матчів, у яких забив один гол.