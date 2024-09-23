Власник Роми придбав англійський Евертон, де грає Миколенко

Футбольний клуб Евертон отримав нових власників. Відтепер командою Віталія Миколенка володіють власники Роми, у якій наразі грає інший українець, Артем Довбик.

Останнім часом Евертон був у важкому фінансовому становищі. Вже колишній власник, Фархад Моширі, тривалий час шукав для клубу покупців.

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"Іриски" отримали нових власників

Клуб Миколенка неодноразово штрафували за порушення фінансових правил АПЛ, тому він все ще залишається у скрутному фінансовому становищі.

У соцмережах Евертон офіційно повідомив, що "Blue Heaven Holdings" і "Friedkin Group" досягли домовленості з приводу придбання контрольного пакета акцій клубу. Залишилось лише, щоб АПЛ і Футбольна асоціація Англії схвалили цю угоду.

"Ми раді досягти угоди про те, щоб стати опікунами цього культового футбольного клубу. Ми зосереджені на отриманні необхідних схвалень для завершення домовленості. Ми з нетерпінням чекаємо моменту, щоб забезпечити клубу стабільність та розділяти наше бачення майбутнього, включаючи завершення будівництва нового стадіону "Евертон" у Бремлі-Мур Док", – зазначили представники "Friedkin Group".

Довідка. Голова "Friedkin Group" Ден Фрідкін є також власником італійської Роми, де зараз грає Артем Довбик.

Відзначимо, що наразі Евертон посідає передостанню сходинку в турнірній таблиці АПЛ, що може наприкінці сезону призвести до вильоту в нижчу лігу.