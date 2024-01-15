АПЛ штовхає Евертон у прірву: нові неприємності для клубу Миколенка

Ліверпульський Евертон знову звинувачують у порушенні фінансового фейр-плею. Усі намагання футболістів "ірисок" врятувати прописку в елітному дивізіоні можуть виявитися марними.

Англійська Прем'єр-ліга висунула нові звинувачення Евертону у порушенні фінансового фейр-плею. Втім, керівництво клубу вважає ці заяви безпідставними.

Читайте також Миколенко у крові: Евертон вигриз нічию з одним із лідерів АПЛ – відео

Нова-стара справа Евертона

Евертон рішуче налаштований довести свою правоту та готує апеляцію. У клубі вважають, що нові обвинувачення стосуються того самого періоду, за який "іриски" вже поплатилися 10 очками.

Ноттінгем Форест, який теж фігурує у справі, заявив, що буде співпрацювати з Прем'єр-лігою, щоб досягти справедливого рішення.

За інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романо, з клубів все ж знімуть очки. В такому разі Евертону не вдасться врятуватися від вильоту до Чемпіоншипу. Наразі у команди Миколенка 17 залікових пунктів. Від зони вильоту "ірисок" віддаляє лише один бал. Якщо в Евертона знову заберуть 10 очок, команда опиниться на останній сходинці турнірної таблиці.

За що покарали Евертон