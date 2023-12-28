Сенсації не вийшло: команда Миколенка у бойовому матчі поступилася Манчестер Сіті – відео

"Іриски" ведуть відчайдушну боротьбу за збереження місця в Прем'єр-лізі. Навіть з чинним чемпіоном Англії Евертон боровся за перемогу.

Евертон – Манчестер Сіті 1:3

Голи: Гаррісон, 29 – Фоден, 53, Альварес, 64 (з пенальті), Сілва Б., 86.

Команда Хосепа Гвардіола напередодні зустрічі з Евертоном виграла клубний чемпіонат світу. Цей трофей став шостим для "містян" в цьому сезоні, пише 24 Канал.

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Евертон дав бій чемпіону

Господарі поля першими відкрили рахунок у зустрічі. Результативним ударом відзначився Гаррісон. До перерви усі намагання підопічних Гвардіоли змінити цифри на табло завершилися нічим. Евертон вдало відбивався від атак суперника.

Втім, в другому таймі клас чемпіона Англії дався взнаки. Спочатку Фоден на 53-й хвилині поєдинку відновив паритет. Трохи згодом аргентинець Альварес (Манчестер Сіті) реалізував пенальті за гру рукою гравця Евертона.

На 75-й хвилині Домінік Калвер-Льюїн змарнував стовідсотковий момент зрівняти рахунок. В цьому епізоді "містян" врятувала поперечина.

Фінальну крапку в матчі поставив Бернарду Сілва. Португальський хавбек Манчестер Сіті скористався помилкою голкіпера Евертона Пікфорда.

У підсумку Манчестер Сіті здобув перемогу з рахунком 3:1. Весь поєдинок за Евертон відіграв Віталій Миколенко. Український захисник не відзначився результативними діями, але знову був неперевершеним в індивідуальних єдиноборствах.

Відеоогляд матчу Евертон – Манчестер Сіті